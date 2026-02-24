Ven sistema financiero crece con equilibrio

El Banco Central ha estimado que el sistema financiero de la República Dominicana ha exhibido un crecimiento balanceado y estable durante el último año, a pesar del panorama convulso, complejo y de alta incertidumbre que transita la economía mundial.

Esta resiliencia ha sido influida, en gran medida, por las políticas monetarias y financieras implementadas por el Banco Central para promover una adecuada gestión de riesgo en las entidades de intermediación financiera, así como por el robusto desempeño demostrado por dichas entidades.

Medidas adoptadas

En ese orden, este artículo examina brevemente las principales medidas adoptadas y los resultados para el sistema financiero, a fin de mantener informados a los agentes económicos y al público en general sobre las condiciones y perspectivas del sistema hacia 2026.

Estabilidad

El sistema financiero dominicano ha preservado las condiciones de estabilidad, a pesar de la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

En efecto, las últimas informaciones financieras disponibles a la fecha dan cuenta de que los activos totales de las entidades de intermediación financiera crecieron un 7.9 % a diciembre de 2025, alcanzando los RD$4.15 billones (52.2 % del producto interno bruto -PIB-), donde la cartera de crédito se expandió un 9.2 % para contribuir con el ritmo de expansión de la actividad económica.

Por el lado del pasivo, al cierre de 2025, las captaciones del público alcanzaron los RD$3.19 billones, equivalentes al 40.1 % del PIB, tras exhibir un crecimiento interanual del 10.6 %. Por su parte, las entidades de intermediación financiera aumentaron su patrimonio neto en RD$53,582 millones (11.5 %) hasta totalizar RD$521,382 millones (6.54 % del PIB).

Según el balance, el retorno sobre patrimonio (ROE) fue de 21 % y el de activos (ROA) de 2.5 %. A su vez, el coeficiente de solvencia alcanzó el 19.9 % a diciembre de 2025, niveles holgadamente superiores al mínimo regulatorio del 10 % exigido por la Ley Monetaria y Financiera y a los promedios regionales de Centroamérica y el Caribe.