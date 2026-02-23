Banco Central informa desempleo de 5.0 % y aumento histórico en ocupación durante 2025

SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana informó que la tasa de desocupación abierta (SU1) promedió 5.0 % durante el año 2025, tomando en cuenta los cuatro trimestres del período entre la población económicamente activa.

Según el informe, en el cuarto trimestre de 2025 —comprendido entre septiembre y diciembre— el total de ocupados en la economía dominicana, incluyendo trabajadores formales e informales, alcanzó los 5,168,878 empleados, lo que representa un incremento interanual de 2.3 %, equivalente a 117,948 nuevos ocupados netos en comparación con el período octubre-diciembre de 2024.

Con este resultado, la tasa de ocupación (TO) se situó en 62.8 % al cierre de 2025, superando en 0.5 puntos porcentuales la registrada en el cuarto trimestre de 2024.

El organismo destacó que la generación de empleos estuvo concentrada principalmente en la población femenina, reflejando una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral.

Asimismo, en términos de promedio anual, la tasa de ocupación promedió 62.9 % y la tasa global de participación (TGP) 66.2 %, alcanzando ambos los valores históricos más altos en sus respectivas series anuales.

El Banco Central explicó que, al evaluar el mercado de trabajo desde la perspectiva del promedio anual de los cuatro trimestres, los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) muestran que la economía dominicana registró un aumento de 133,915 trabajadores netos respecto a 2024.