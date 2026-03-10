Venezuela está lista para ejecutar contra Dominicana

MIAMI.– El partido más esperado en Miami en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre República Dominicana y Venezuela será este miércoles, en el cual se definirá el líder del grupo D y determinará los cruces frente a los equipos asiáticos de Japón y Korea.

El dirigente de Venezuela, Omar López y el sensacional jardinero Ronald Acuña Jr. coincidieron en que será un partido de muchas emociones, en el cual las buenas ejecuciones serán determinantes en el encuentro.

López explicó que el partido tiene un significado importante en la fase de grupos, ya que el ganador quedaría como líder del grupo D, pero insistió en que el verdadero objetivo del equipo es avanzar en el torneo.

El estratega señaló que de poco serviría ganar este encuentro si luego el equipo no logra superar la siguiente ronda, en un eventual partido contra Korea.

López destacó que la clave estará en ejecutar bien los fundamentos del juego, en especial la defensa y el pitcheo.

Rivalidad sana

Mientras que Ronald Acuña afirmó que uno de los mayores retos en el juego será controlar la presión del público en el partido en contra “de uno de los mejores países del mundo en béisbol” dijo Acuña refiriéndose a República Dominicana.

“Somos grandes amigos, en RD me han adoptado como uno más de ellos y será muy especial otro encuentro de esta bonita rivalidad”.

Sobre el escenario que se espera ante más de 40 mil personas, Acuña sostuvo que controlar la ansiedad será clave para ejecutar el plan de juego.

El jardinero explicó que su principal enfoque en la alineación será embasarse para generar oportunidades ofensivas para el equipo.