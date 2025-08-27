Venezuela y Maduro

Venezuela es un país relativamente grande, con poco menos de un millón de kilómetros cuadrados, cerca de 39 millones de habitantes, premiado por la naturaleza, ubicado en un espacio geográfico de América del Sur y el Caribe, envidiable, con una riqueza renovable y la renovable, que supera, por mucho, la de otros países de la región y del mundo.

Venezuela tiene la mayor reserva estratégica de petróleo del mundial, mucho gas, oro, ferroníquel, hierro, bauxita, diamante, níquel, carbón, coltán, plomo, asbesto, uranio, agua, mucha agua, con grandes hidroeléctricas, presas grandes y pequeñas, para suplir buena parte de la energía eléctrica que necesita y no depender tanto de los combustibles fósiles, tiene extensas áreas forestales, (bosques) tierras fértiles para la agricultura, zonas turísticas, con hermosas playas y montañas y “saltos de agua” espectaculares.

Venezolana posee una biodiversidad, flora y fauna, maravillosa, similar a la de Colombia, país con el que haca frontera, igualmente grande, con más de un millón de kilómetros cuadrados y una población de gente exquisita que supera los 54 millones.

Hace días escribí un Twitter que dice: “De algo estoy convencido: si Haití tuviera las reservas petroleras estratégicas mundiales que tiene Venezuela, hace tiempo que Estados Unidos lo hubiera invadido, desarticulado las bandas, matando y encarcelando a todos sus integrantes, en nombre de la paz y la democracia”.

Pero en Haití no hay más que pobreza, miseria, desolación y muerte. Haití no tiene las riquezas que tiene Venezuela. Así de sencillo, así de simple.

Desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez Frías en el año 1998, los Estados Unidos han mantenido una campaña sistemática de agresiones, sanciones, intento de golpe de estado, sabotaje, conspiraciones para asesinarlo, hasta su muerte en el 2013, siendo sustituido por el actual presidente Nicolás Maduro, que se ha mantenido en el poder desde entonces, acusado de dictador, asesino y narcotraficante, mientras aumenta las sanciones, siendo el país con más sanciones del mundo seguido de Rusia. Para colmo, el coloso del norte ha impuesto una recompensa histórica de 50 millones de dólares para el que lo mate, con lo cual busca que grupos militares o mercenarios internaciones formen brigadas para aniquilarlo, violando todos los acuerdos internacionales de autodeterminación y soberanía de los pueblos del mundo.

Para justificar su invasión a Irak, que costó más de un millón de muertos, Estados Unidos acusó a es a nación de tener armas biológicas de destrucción masiva.