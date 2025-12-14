Venta de licencias: Medio Ambiente toma medidas

La Acción que anunció Medio Ambiente contra Fuerza del Pueblo por la supuesta venta de licencia es una oportunidad para la verdad. ¿Verdad?

El Poder Ejecutivo sometió el proyecto de ley para la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior. Nada que decir.

El reportaje del Miami Herald sobre el narcotráfico no solo elogia a Abinader en la lucha, sino que golpea fuerte a la oposición. ¿De acuerdo?

El triunfo demócrata en Miami y Georgia confirma que Trump gana elecciones fuera de Estados Unidos, pero adentro las pierde. ¿O no?

Estados Unidos pidió permiso para usar los aeropuertos de San Isidro y Las Américas como base militar. Y es lo que ha hecho.

¿Cuáles hubieran sido las consecuencias en caso de que el Gobierno negara a Washington utilizar las instalaciones? Mejor ni pensarlo.

Miguel Mejía no se da por nadie. Además de pasear e irse de rumba, Nicolás Maduro lo calificó como líder regional de izquierda.

Señal de mejoría si solo en el periodo julio-septiembre más de 242 mil personas salieron de la pobreza. Aunque sea gracias a los subsidios.