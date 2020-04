Verdades sobre covid-19

- Publicidad -

A la doctora Dora Galego en su 84 cumpleaños

Daremos algunos procedimientos que son efectivos para evitar la infección por Coronavirus. No acostumbramos a hacer esto, pero dadas las condiciones de epidemia es mandatorio:

Distanciamiento Social. Estar lo más distante posible de otras personas, especialmente aquellos que sean diagnosticados positivos al COVID 19. Si hay alguien en aislamiento domiciliario es pertinente que este apartado de los demás. El lavado de manos frecuente, y nosotros agregamos que posterior a éste la cara, elimina el virus.

Protección física: Si va a salir de su casa es conveniente que use mascarilla y guantes, de hecho ya hay una disposición del Ministerio de Salud, ratificada por el presidente Danilo Medina, en su discurso del pasado 18 de Abril de que todo el que ande en la calle debe estar con su mascarilla. Lugares públicos como restaurantes, supermercados, farmacias y centros de servicios no admiten la entrada sino llevan puesto mascarilla y guantes.

Protección adicional: Es recomendable que las personas usen sustancias que le protejan su cuerpo del coronavirus, como por ejemplo el Acido Hipocloroso, que es el más inocuo de todos, y se lo rocié por todo el cuerpo, incluida cabeza y rostro al salir de la casa, y al regresar y a todos los efectos que traiga en ese momento.

Luce acertado que las personas regularmente se lleven un poquito de sal a la boca y se humedezca la mucosa de estas y luego la boten; es similar a realizar las gárgaras con agua de sal. Alcalinizando la boca evita la entrada del virus.

Mantener nuestro metabolismo lo mejor posible. Les daremos cinco consejos: Tome sol por lo menos 10 minutos diarios, beba dos litros de agua al día, lleve una dieta de poca grasa, sal y azucares y haga ejercicios con lo que sea y donde sea por lo menos 20 minutos.