Vicealcaldesa de Los Alcarrizos renuncia al PRM y se une a Fuerza del Pueblo

Los Alcarrizos.— La vicealcaldesa de este municipio, la doctora Felicia Santos Frías, renunció ayer del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras más de 12 años de militancia, para integrarse a la Fuerza del Pueblo.

Según las informaciones ofrecidas, la dirigente política formalizó su ingreso a la nueva organización durante un acto en el que estuvo acompañada por Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Política, quien encabezó su juramentación, así como por Héctor Rodríguez, integrante de la Dirección Central.

El municipio de Los Alcarrizos, uno de los más grandes y poblados del país, ha sido escenario del trabajo social y comunitario desarrollado por Santos Frías. La funcionaria expresó sentirse “muy orgullosa del paso agigantado” que, aseguró, representa esta decisión en su trayectoria política.

Asimismo, resaltó su compromiso con la comunidad y su historia de servicio público, al tiempo que adelantó que en los próximos días será juramentado el equipo político que la acompañará en esta nueva etapa.