Santo Domingo.-El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Roberto Herrera, consideró este miércoles que es inaceptable que todavía en el país exista el problema de los apagones.

“No entiendo cómo nosotros aceptamos que hoy en pleno siglo XXl hayan apagones, no entiendo cómo dedicamos el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) al tema de subsidio eléctrico cuando hay tantas otras necesidades”, afirmó Herrera al participar este miércoles en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Además, dijo que es innecesario la deuda que asume el país para pagar la energía eléctrica de los ciudadanos, ya que estos cumplen con su responsabilidad, aún sin necesidad de subsidio.

“Es cierto que hay una franja de la sociedad que necesitaría este beneficio, la cual debe de ser identificada” agregó el ejecutivo de ADIE, quien además advirtió que la energía más cara es la que no se recibe, ya que no solo son los costos financieros, existen otros que no han sido calculados.

Voluntad política

Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de ADIE, Manuel Cabral, señaló que lo que falta en el país para solucionar esta problemática es voluntad política, a lo que también se suman los problemas técnicos que impiden un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías y recursos y a la falta de planificación de los sectores involucrados.

“Se necesita una mejor planificación, no podemos estar hoy, a mediados de septiembre, diciendo que me faltan plantas sin saber la demanda que el país requiere”, expresó Cabral.

De igual modo, agregó que el problema de los apagones, que es una de las principales quejas de los ciudadanos, se solucionaría si se cumple la ley completa y no siguen poniendo trabas legislativas.

Reingeniería

De su lado, el gerente general de Akuo Energy, Salvatore Longo, quien también acompañó a Herrera, Cabral y Amaury Vázquez, gerente técnico de ADIE en el Almuerzo Semanal, planteó que el servicio eléctrico dominicano requiere una reingeniería, al tiempo que cuestionó que por qué si en los últimos 10 o 20 años el sistema eléctrico avanzó, la República Dominicana está en el mismo lugar.

“Yo pienso que en los próximos 10 años vamos a tener una ruta crítica muy fuerte, ya que en el país hoy hay 4 millones de vehículos y en un futuro ya no serán vehículos de combustible, serán eléctricos”, lo cual generaría una demanda más fuerte de energía en el país, expresó Longo.

Esto lleva a la colisionan que hay necesidad de una infraestructura eléctrica mucho más moderna, que de no atenderse en un futuro puede llevar a colapsar el sistema.