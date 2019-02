El presidente Danilo Medina reaccionó molestó este domingo con el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (Indrhi), Olgo Fernández y los ingenieros contratistas a cargo de la construcción de la Presa de Monte Grande al enterarse de la modificación de la fecha de entrega de la obra y los dos canales.

El mandatario expresó en tono incomodo “Tenemos un compromiso personal; me dijeron que no lo iban a violar; usted me hizo un compromiso de caballero”.

“Yo siempre les he dicho que para mí la Presa Monte Grande es fundamental porque es parte de la transformación de toda esta zona”, dijo.

En tanto el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y los ingeniero contratistas explicaron que la Presa Monte Grande estará lista para la fecha acordada.

Medina hizo un amplio recorrido por la presa, donde constató los avances en los túneles y recibió explicaciones de los detalles técnicos.

La construcción de la obra ha creado 2,500 empleos directos.

Además de contribuir al desarrollo socioeconómico de la gente de la zona, la presa permitirá el control de inundaciones provocadas por el río Yaque del Sur cada vez que se producen importantes precipitaciones en su cuenca.

En su Visita Sorpresa 236, el jefe de Estado también visitó la planta de la Asociación Banileja de Productores de Mango (ABAPROMANGO) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en Peravia.