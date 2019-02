El presidente de la República Danilo Medina Sánchez entregó al atardecer de este viernes la bandera nacional al combinado de las Estrellas Orientales, campeones nacionales del Torneo de Béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana, que competirá desde el próximo lunes 4 y hasta el 10 de este mes en la Serie del Caribe 2019, en la ciudad de Panamá.

El acto se celebró en el salón de Embajadores del Palacio Nacional ante la presencia de los principales ejecutivos de las Estrellas, franquicia de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) que detuvo una sequía de 51 años consecutivo sin obtener un título de campeón desde la campaña 1967-68.

La novena, con sede en la ciudad de San Pedro de Macorís, dominó 5-1 a los Toros del Este en la serie final, pactada al mejor de un 9-5, en el torneo 2018-19 que estuvo dedicado al Inmortal de Cooperstown Vladimir Guerrero y se alzaron con la Copa BHD-León.

Los Elefantes viajarán este domingo a suelo panameño para competir en la Serie del Caribe 2019, con una plantilla bien estructurada y con jugadores que lo llevaron a ganar la corona, su segunda en la historia, y usarán además jugadores refuerzos de otros equipos de la pelota dominicana.

Durante el acto, hizo acto de la palabra José Manuel Mallén, presidente de las Estrellas Orientales, también el ministro de Deportes Danilo Díaz y Vitelio Mejía, presidente de la Liga Profesional de Béisbol Dominicano (Lidom).

En nombre de los jugadores que irán a Panamá para la Pequeña Serie Mundial habló el estelar cerrador José Rafael Díaz (El Jumbo).

Entre las personalidades que estuvieron presente están, el intermedista de grandes ligas Robinson Canó, quien pertenece a los verdes en el béisbol local; Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia; y Ricky Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol.

Así mismo el gerente general de las Estrellas, José Manuel Mallén Calac, y el mánager Fernando Tatis padre.

El primer compromiso de los quisqueyanos (Estrellas Orientales) será este lunes 4, a las 4:00 de la tarde, frente a Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce), en el estadio Rod Carew, de la ciudad de Panamá.

Se anunció que el veterano lanzador zurdo Raúl Valdés será el lanzador que irá al box contra los boricuas, había anunciado previamente el dirigente Fernando Tatis padre.

La justa caribeña es organizada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), que preside el dominicano Juan Francisco Puello Herrera.

El pasado miércoles 30 de enero, se realizó el sorteo para formar los grupos de competencia que quedaron conformados así:

Grupo A

Cuba: Leñadores de las Tunas

México: Charros de Jalisco

Venezuela: Cardenales de Lara

Grupo B

Puerto Rico: Cangrejeros de Santurce

República Dominicana: Estrellas Orientales

Panamá: Toros de Herrera

El sorteo fue transmitido en vivo por la página de la CBPC en la red social Facebook y dirigido por Puello Herrera, Comisionado de béisbol del Caribe, en las oficinas que tiene el organismo en Santo Domingo, República Dominicana.

Por primera vez en la historia, la Serie del Caribe tendrá seis participantes: Leñadores de Las Tunas (Cuba), Estrellas Orientales (República Dominicana), Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Cardenales de Lara (Venezuela), Charros de Jalisco (México) y Toros de Herrera (Panamá).

Cuba, México y Venezuela estarán en el grupo A, mientras que Puerto Rico, República Dominicana y Panamá lo harán en el grupo B. Cada equipo enfrentará dos veces a sus rivales de grupo en la ronda regular, entre el lunes 4 y el sábado 9, y los ganadores de cada zona avanzarán a la gran final del domingo.

La CBPC informó los horarios de los encuentros en el Estadio Nacional Rod Carew, que tiene capacidad para más de 25 mil personas. Se jugará una doble cartelera de lunes a viernes a las 3 p.m. ET y 8 p.m. ET, doble cartelera el sábado a la 1 p.m. ET y 7 p.m. ET y la final el domingo a las 4 p.m. ET. La Ciudad de Panamá usa el mismo horario del este de Estados Unidos.

La edición 2019 del torneo regional dará inicio con el duelo entre República Dominicana y Puerto Rico el 4 de febrero.

Panamá aceptó albergar la Serie del Caribe el lunes, después que la CBPC decidió retirar la sede a Barquisimeto, Venezuela, debido a la crisis política que vive ese país desde la semana pasada.

La CBPC también había retirado la sede a Barquisimeto el año anterior, cuando el torneo se jugó por primera vez en Guadalajara, México.

Un poco de historia

Para la actual generación de panameños, será la primera vez que tiene la oportunidad de presenciar en casa la pequeña Serie Mundial latinoamericana, pero en realidad hay una gran historia entre las partes.

Panamá organizó tres ediciones de la Serie del Caribe (1952, 1956 y 1960), que en su primera etapa (1949-60) enfrentó a los campeones de Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. México y República Dominicana entraron como sustitutos de Cuba y Panamá en 1970, cuando comenzó la llamada segunda etapa del campeonato.

Mientras Cuba regresó a la Serie del Caribe como invitada especial desde el 2014, Panamá ya había sido aprobada este mismo año para regresar en la edición del 2020. La cancelación en Barquisimeto, sin embargo, adelantó el proceso.

Calendario Serie del Caribe 2019

FECHA HORA JUEGO

4/02 3:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Puerto Rico

8:00 p.m. México vs. Venezuela

5/02 3:00 p.m. Cuba vs. México

8:00 p.m. Rep. Dominicana vs. Panamá

6/02 3:00 p.m. Cuba vs. Venezuela

8:00 p.m. Panamá vs. Puerto Rico

7/02 3:00 p.m. México vs. Cuba

8:00 p.m. Puerto Rico vs. Rep. Dominicana

8/02 3:00 p.m. Panamá vs. Rep. Dominicana

8:00 p.m. Venezuela vs. México

9/02 1:00 p.m. Venezuela vs. Cuba

7:00 p.m. Puerto Rico vs. Panamá

10/02 4:00 p.m. Ganador Grupo A vs. Ganador Grupo B

*Horarios del Este de EEUU (se le suma una hora para igualarse a la hora en RD)