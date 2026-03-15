En 2024 la asamblea de accionistas de César Iglesias distribuyó unos 1,200 millones en dividendos (9.29 pesos por acción) con cargo a los resultados del 2023.

Vamos a esperar los resultados financieros y el monto de los beneficios del 2025 que será repartido entre los accionistas, incluyendo a la AFP Reservas del Estado, a AFP Siembra y a la AFP Crecer.

Se señala que la caída en el precio de la acción no ha impactado de forma negativa a los fondos de los trabajadores porque las AFP no han vendido sus acciones y éstas apenas representan un 0.38 % del fondo total.

Aunque en el 2025 el patrimonio de los trabajadores creció en un 14.9 %, una muestra de solidez general, ello no niega ni le resta importancia y vigilancia a esta delicada situación.

Reiteramos la necesidad de evitar alarmas y sensacionalismos tendentes a desacreditar al sistema de capitalización individual con argumentos maliciosos.

Lo cierto es que la rápida acumulación del fondo de retiro obliga a diversificar la cartera y a realizar inversiones en instrumentos de renta variable, sujetos a fluctuaciones del mercado, a riesgos bursátiles y a potenciales conflictos de intereses.

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) espera de la SIPEN un mayor seguimiento e información regular sobre el curso de estos acontecimientos.

Especialmente en este momento debido a que la vigencia de una comisión fija anual sobre el patrimonio billonario de más de cinco millones de trabajadores dominicanos en nada incentiva a las AFP a maximizar la rentabilidad del ahorro acumulado.