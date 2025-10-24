Villa La Mata, Sánchez Ramírez.— La División de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional continúa las pesquisas tras dos atentados con disparos y lanzamiento de bombas artesanales contra una vivienda del sector Monte Adentro, en esta ciudad.

Según el informe policial, la residencia —identificada con el número 1 en la calle Renovación— fue atacada en dos ocasiones: la primera, la noche del domingo 19 del mes en curso, y la segunda, pasada las 3:00 de la madrugada del jueves 23. En ambos episodios los agentes recolectaron múltiples casquillos y fragmentos de botellas utilizadas como bombas tipo molotov en la terraza frontal de la casa.

Fuentes oficiales indican que, pese a la violencia de los ataques, no se reportaron víctimas fatales ni lesionados. Los investigadores han interrogado a varias personas vinculadas al entorno del inmueble, pero hasta la noche del viernes no se habían producido detenciones relacionadas con estos hechos.

Ocupante de la vivienda y posibles motivos

La policía entrevistó a Fausto Rafael Mendoza Reyes, residente de la casa atacada, quien manifestó que ocupó la vivienda tras una negociación inmobiliaria con una mujer residente en Estados Unidos, señalada por Mendoza como propietaria registral. Según su versión, la supuesta propietaria no habría cumplido los acuerdos de pago pactados, lo que habría motivado tensiones previas.

Mendoza Reyes alegó ante los investigadores que los atentados buscan intimidarlo y obligarlo a abandonar la propiedad. Añadió que, en su opinión, las agresiones estarían vinculadas y presuntamente auspiciadas por la mujer con la que hizo la negociación desde el extranjero. Esos criterios forman parte de la línea de investigación que siguen los organismos judiciales y policiales.