Violencia y corrupción: Cruz pueblo

No por reiterada deja de llamar la atención el sentir de la Iglesia católica sobre el impacto de la violencia y la corrupción en las condiciones de vida de amplios sectores. Si los religiosos insisten en airear los males es porque los mismos están ahí, que no se han resuelto.

Monseñor Héctor Rodríguez, obispo de Santiago, definió la corrupción y la violencia como cruces para el pueblo. El señalamiento no es un dardo, sino un viejo punto de inflexión que ha caracterizado el discurso del catolicismo. En el tradicional Sermón de las 7 Palabras, ningún sector estuvo exento de críticas vertidas por los religiosos.

Las redes sociales fueron calificadas de “plataformas asesinas” cuando se emplean de manera irresponsable, que es lo más común. El afán por obtener “likes” y aumentar seguidores ha provocado, según los religiosos, “que en estos espacios todo se valga”, incluyendo la difamación y ataques a la dignidad de las personas.

La crisis de valores no fue ajena a la preocupación del clero, así como la desesperanza generada por la desigualdad y la pobreza.

“No podemos hablar de justicia mientras existan tantos dominicanos viviendo en condiciones de desigualdad”, expresó el padre Mario de la Cruz Campusano al tiempo de denunciar que la corrupción continúa profundizando las brechas sociales. No es la primera vez que el clero pone el dedo en la llaga al denunciar males que, en lugar de verse como críticas, deben asumirse como aportes para elaborar estrategias para combatirlos.