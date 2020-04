Virus mata 7 más; otros 141 contagios en RD

- Publicidad -

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó hoy que los fallecidos por la covid-19 alcanzó los 196, con lo que República Dominicana está a punto de llegar los 200 por esta enfermedad.

En las últimas 24 horas han ocurrido siete muertes y 141 casos nuevos confirmados.

En total el país tienen tres mil 755 casos y el número de recuperados asciende a 215.

El ministro dijo que no hay confrontaciones en el Gobierno, sino un mal entendido, tras asegurar que siguen unificados en el plan contra el coronavirus, y que tratan de difundir muchas informaciones que tratan de generar distracción.

“El Gobierno está unificados y siguiendo los lineamientos, hay mucha gente que se dedica a difundir la parte negativa para distraer el trabajo”, afirmó.

Dijo que el Gobierno está concentrado en dar respuesta efectiva a la covid 19 .

Exhortó nuevamente a la población a mantenerse en casa hasta tanto sean adoptadas nuevas medias por el Gobierno y advirtió que los utensilios personales de las personas afectadas por la covid-19, deben mantenerse separados.

Sánchez Cárdenas destacó que se redujo el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos a 121 y 588 han sido hospitalizados.

Dijo que será creada una directiva nacional que adoptará medidas como el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios públicos y lugares de trabajo y la habilitación de cajas especiales en los bancos para los adultos mayores.

Anunció que el Laboratorio Nacional Doctor Defilló aumentará la capacidad de pruebas luego de recibir insumos, tras asegurar que a la fecha se han realizado 12 mil 229 pruebas. Unas ocho mil 474 personas han sido descartadas por pruebas de laboratorios.

Sánchez Cárdenas reiteró que el distanciamiento es la mejor medicina que se puede usar, implica un cumplimiento de deberes por parte de los ciudadanos y que el Estado está haciendo el mejor esfuerzo.

Dijo que se trabaja día y noche, no solamente con la covid-19, sino también con otros problemas de salud como la muerte por intoxicación alcohólica.

Asimismo explicó que el equipo más importante no tenía insumos, “este equipo puede hacer cada tres horas 192 pruebas” por lo que aseguró que a partir de mañana aumentará el número de pruebas.