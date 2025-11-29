Vista por la izquierda

Esta fue una semana de mucha actividad intelectual, histórica y cultural. Estuve en la puesta en circulación de la obra del colega y amigo Fausto Rosario Adames, “la izquierda vista por sí misma”, donde los principales dirigentes ofrecen su versión sobre el nacimiento y desarrollo del movimiento revolucionario en la República Dominicana a partir de su propia visión de los acontecimientos ocurridos durante casi 70 años.

El libro, con más de 650 páginas, es rico en información, unas conocidas y otras guardadas celosamente con la misma clandestinidad con que se vivieron. Muchas cosas fueron dichas, otras no, unos hablaron, otros callaron, tal vez por prudencia, respeto por aquellos que cayeron en la lucha enfrentando al enemigo; y por los que aun sobreviven. ¿Quién sabe?

La presentación de la obra estuvo a cargo del sociólogo, intelectual, testigo de muchos de los acontecimientos de la época, Cesar Pérez, que no tuvo desperdicio.

El cierre le correspondió, como era de esperarse, al autor, Fausto Rosario Adames, que hizo una brillante exposición, sin caer en la ridiculez pseudointelectual de criticar y condenar al movimiento revolucionario sin reconocer y resaltar los aciertos, que, los hubo. (Dialécticamente uno se divide en dos).

La actividad fue realizada en UNIBE, (Universidad Iberoamericana), con un auditorio que resultó pequeño, pero acogedor, reuniendo a viejos militantes, dirigentes y exdirigentes de la izquierda que se vio a sí misma durante más de una hora. Allí estaban Freddy Ginebra, Roberto Álvarez, el canciller, Luis Felipe Rosa Hernández, Carmen Mazara, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, Chaljub Mejía, la heroína Sina Cabral, Minou Tavares Mirabal, Soto Jiménez, Jochi Mármol, Mirna Santos, José del Castillo, Cucullo Báez, Fidelio Despradel, compañero inseparable de Fafa, Guido Gómez Mazara y su hermano Fabricio, que no es adoptado, Isa Conde, Milly Pérez, Editrudis Beltrán, Yadira Henríquez y Rafael Peralta Romero. Algunos brillaron por su ausencia.

Dos días después, 25 de noviembre, “día de las mariposas de acero”, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, mi entrañable y viejo amigo Rafael -Fafa- Taveras Rosario puso a circular sus memorias, que son muchas. (Tenía yo años reclamándole que no se fuera de este mundo sin contarle al país sus vivencias. Rafael Chaljub Mejía, que realizó un amplio y pormenorizado recuento de la vida de Fafa.

(¡Extraordinario! El que no conocía la vida del viejo roble de izquierda, terminó sabiendo de su heroísmo durante la dictadura de Trujillo, su hermandad con Minerva Mirabal, su paso por la 40 donde fue torturado hasta en la “Silla Eléctrica “; su vínculo con Manolo, en el 14 de junio, su protagónica participación, fusil en manos, en la guerra de abril, luego en el MPD, el Núcleo Comunista, etc. Chaljub y Fafa han sido amigos.