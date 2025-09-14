Envía emotiva carta a los mauricianos, que dedicaron su desayuno del 62 aniversario a los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) le expresó a su asistente Valentín Contreras: “Dile a Leo que yo llegué a Villa Juana primero que él, En el 59 vinimos de Baní a la calle Profesor Amiama Gómez y luego nos mudamos en la antigua calle 21 (Summer Wells) con Peña Batlle próximo al entonces cine Cometa”.

Vitelio envió una felicitación al Club Mauricio Báez, que está en la celebración de su 62 aniversario de fundación, y que efectuó un desayuno para la historia, dedicado a los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti Guerra, quienes fueron grandes colaboradores en los primeros años de inicio de la organización deportiva y cultural.

El texto dice: “El Club Mauricio Báez es, sin lugar a dudas, una de las más importantes instituciones sociales, deportivas y culturales del país, con una historia de 62 años de compromiso de lucha y siembra de valores”.

Y agrega: “Ha sido un ente de transformación en su ámbito de incidencia, Villa Juana, pero también un verdadero ejemplo que la sociedad dominicana muy bien debería replicar en toda la geografía nacional”.

“Mi admiración para Leo Corporán, Boyón Domínguez, César Heredia Guerra y todos los hombres y mujeres de bien”.

Señaló que, “junto a Leo y su liderazgo, tienen la responsabilidad de dirigir ese importante colectivo”.

Nueva York

El entusiasmo cada día crece para el partido del recuerdo entre Bameso y los campeones del Club Mauricio Báez el próximo día 20 en Nueva York.

Allí se iniciará el campeonato de baloncesto superior del Distrito Nacional 2025.

Se espera un buen encuentro.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.