Vitelio Mejía debe renunciar de Lidom

En el momento de forzar la salida del doctor Leonardo Matos Berrido, se inventaron muchas cosas, incluso lo satanizaron, olvidando todo lo que hizo para hacer crecer y darle el brillo que tiene hoy en día la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Pero entre las cosas malas que dijeron del doctor Matos Berrido, nadie se atrevió a manifestar, que en su gestión hubo irrespeto y violación a los estatutos de la entidad. Ahora, de la actual gestión no se puede decir lo mismo. La legendaria frase de que “el ejemplo empieza por casa” deja muy mal parado a Vitelio Mejía, con lo que acaba de hacer su hijo Jesús, al violar de manera flagrante los reglamentos de la LIDOM.

Públicamente y sin tapujos, su hijo Jesús Mejía, acaba de mentirles a los propietarios de los Gigantes del Cibao para salirse del contrato que tenía con ellos, rompiendo todos los parámetros del béisbol y ante la mirada indiferente de su padre.

Como buen conocedor de las leyes, Vitelio no desconoce que en la LIDOM existe el artículo 36 de los reglamentos que les permite a los equipos proteger a los directivos y coaches hasta el 15 de marzo,

después de la temporada anterior.

Como nos gusta mucho copiar a las Grandes Ligas, debemos saber que para un equipo llevarse a un ejecutivo de otro, primero debe solicitar el permiso y ofertarle una posición más alta de la que tenía en el equipo anterior. Cuando eso no se cumple se llama “tampering” » interferencia o acción que causa daño» y por lo tanto,

debe producirse una sanción.. Eso no se cumplió con Jesús, debido a que la “excusa” que utilizó para salirse del contrato con los Gigantes del Cibao fue que podría asumir una posición en un equipo de Grandes Ligas y es algo que podría concretizarse el mes próximo.

Se evidenció que el proceso de solicitud de permiso de los Toros del

Este no se realizó con los Gigantes del Cibao, por lo que hubo “tampering”, y así lo dejó saber el joven presidente de esa organización, Alfredo Acebal Rizek, al mostrarse sorprendido por la decisión repentina de Mejía, diciendo: “No nos aseguró nada, solo que se iba del equipo, no sé si tiene otros planes, pero no se puede forzar a nadie a que trabaje con un equipo”.

Ante esa situación, Vitelio, padre de Jesús, debió pronunciarse y

sancionarlo por el “tampering” y la ilegal ruptura, pero no lo hizo,

y eso lo deja muy mal para ante la organización. Es un mal precedente.

Lo peor de todo, es que no solo Jesús cometió el “tampering”, sino que arrastró en su decisión a sus asistentes Raúl González y Emmanuel Gómez.

Esa decisión de Jesús, puede abrir muchas suspicacias, y puede pensarse que la tenía planeada hace mucho tiempo, debido a que nunca se entendió el cambio que hizo con los Toros del Este en el que cedió un talento de primer nivel como los del paracorto Oneil Cruz, el jardinero Gilberto Celestino y el pitcher Adonis Rosa por un jugador que está tirando sus últimos “cohetes” como Jordany Valdespín.

Lo que acaba de hacer Jesús, en otra nación, por razones éticas, pondría a Vitelio en una posición en la que debería de renunciar a la presidencia de la Lidom.

Por: Héctor García

hectorgarciasr@gmail.com