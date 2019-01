Origen de la fiesta de los Santos Inocentes

Es curioso que el 28 de diciembre se celebre en España y en otros países el día de los Santos Inocentes, una fecha en la que se gastan burlas a los demás, pero cuyo origen no es gracioso en absoluto.

Bajo el mandato romano, hace 2017 años reinaba en Belén Herodes, un monarca por cuyo castillo (según cuenta el Evangelio de San Mateo) los Reyes Magos, en su viaje a Belén para adorar al Niño Jesús, preguntaron al rey por “el Rey de los judíos que ha nacido”, y eso le enfureció. Entonces convocó a los sacerdotes para que le ratificaran la noticia y deshacerse de él. También pidió a los Magos que al volver le enviaran un mensaje diciéndole dónde encontrarle. Los Reyes Magos, revelados por un mensaje de Dios, no lo hicieron.

Al descubrir que le habían obviado, Herodes ordenó el asesinato de todos los niños varones menores de 2 años que hubiera en la región. Mas un Ángel se presentó a San José y le avisó. Todos los bebés que fallecieron esa noche murieron convirtiéndose en los Santos Inocentes.

Con el paso del tiempo su significado fue variando. En la Edad Media se decretó que el 28 de diciembre se celebrara la “fiesta de los locos” un día en el que todo estaba permitido. Pero en los países de costumbres anglosajonas no hay una celebración especial y las guasas se dejan para el 1 de abril en que se celebra el “Fool’s Day” (día de los tontos) en el que se acostumbra realizar bromas de toda índole.

En la semana de celebración por el nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica evoca el día octavo la muerte de los Santos Inocentes. Desde entonces, ese día de duelo se mantuvo para los creyentes de la fe católica. Se dice que estas fiestas eran tan inmorales, que la Iglesia, en su afán por calmar las extravagancias de sus participantes, decretó que se celebrara el día de los Santos Inocentes, iniciando de esa forma la unión pagano-religiosa de dichas fiestas. El 1° de abril tal vez deriva de Francia (siglo XVIII) pues al cambiar al calendario Gregoriano muchos conservadores seguían ofreciendo regalos de año nuevo, fecha en que empezaba el año anteriormente.

Esta fusión de historia, religión y paganismo ha originado a su vez una serie de celebraciones en varias partes del mundo. Incluyen disfraces, música típica y la congregación de las comunidades participantes.

En México, por ejemplo, los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real, pero no es más que una libertad que se dan los agentes para dar rienda suelta a su sentido del humor, ocasión que sólo tienen una vez al año.

Es costumbre que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias cómicas, advirtiendo que es Día de los Inocentes, que pueden ir desde las que son una obvia burla a cualquier suceso reciente, que parecen serias y engañan al lector desprevenido.

Asimismo es importante no prestar ningún bien pues el prestatario es libre de apropiarse de los bienes. Esta forma de festejo ha venido a menos en años recientes y ya no es usual que la gente pida prestado con la esperanza de que el prestador no recuerde la fecha y se le pueda hacer burla con la muy popular frase: “Inocente palomita, te dejaste engañar”.