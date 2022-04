Viviana Gibelli «Más que entretenimiento quiero llevar conciencia»

Santo Domingo.- Viviana Gibelli nunca se ha negado a ir en evolución, no pone resistencia a los cambios pues confiesa que salir de la zona de confort genera explorarse, ahondar dentro de ti, descubrir potenciales y asumir retos.

Tiene una trayectoria reconocida y admirada en televisión, y actualmente, aunque sigue en la pantalla en IVC por cable, desde hace unos años se reinventa con contenido interesante en sus plataformas, sobretodo en Youtube donde tiene un gran número de seguidores y hace entrevistas que resultan entretenidas, pero además profundizan en el ser humano y sacan a flote sus verdaderos valores.

“Reinventarse toma su tiempo”, dice analizando esta etapa, mientras explica que “salir de la zona de confort genera cambios, explorarte, ahondar dentro de ti, pero cuando descubres que tienes muchos potenciales es riquísimo y te reta. Yo soy una mujer de retos”.

La recordada conductora de “La Guerra de los Sexos” y “Viviana a la Medianoche”, entre otras exitosas producciones de televisión, explica que en esta etapa de su vida, más que entretenimiento busca llevar conciencia, y trabajar para el canal Youtube que lleva su nombre, le da la misma sensación de libertad que da la radio, aunque reconoce que es más fácil estar en televisión, pues solo va y se sienta con el contenido ya elaborado.

Crear contenido para sus plataformas le ocupa mucho tiempo, pero tiene el poder de decidir cómo hacerlo o adelantarlo, para poder dar tiempo a sus hijos, que para ella siempre están en primer lugar. Adelanta que ahora va por un podcast.

Soltera y feliz

Actualmente soltera y madre de Aranza y Sebastián, dos adolescentes que tuvo a los 42 y 44 años, Viviana se califica como una mujer feliz y con madurez para formar sus hijos, aunque reconoce que no es fácil.

“Estoy sin pareja, me gusta estar en pareja, pero he aprendido a disfrutar los momentos de soledad, eso se hace cuando uno se quiere. Si tengo una pareja la disfruto, sino la tengo, igual disfruto, mi premisa es agradecer y vivir”.

Puedes leer: Viviana Gibelli se radicará en RD

¿En qué se diferencian la Viviana de “La Guerra de los sexos” y la del presente? “ambas son muy trabajadoras siempre tienen varios proyectos y a su día siempre le faltan horas.

La Viviana de ahora quiere una vida más reposada, pero entonces se le apareció la tecnología jajaja y el mundo la llevó a otra cosa, pero soy la misma chama soñadora, a quien los años le han dado la madurez de valorar lo realmente importante”.

Venezuela

Viviana se la pasa entre Estados Unidos y Venezuela, pues trabaja mucho en los dos lugares. De la realidad de su país dice que cree en la democracia y quiere que llegue alguien a gobernar que se fije en los problemas y no se deje influenciar por intereses personales.

“Dicen que Venezuela está mejorando porque se mueve un poco más la economía, pero mientras no vea que Venezuela tenga salud y educación, para mí no hay país. Mejorar es que haya educación, que bajen las cifras de analfabetismo, que todos pueden ir a un médico y estar saludables, que haya calidad de vida; pero ese no es el caso de Venezuela”.