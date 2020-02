DUNEDIN, Fla. Los Azulejos han tenido grandes expectativas para Vlad Guerrero Jr. desde el día en que fue firmado bajo el régimen de Alex Anthopoulos en 2015, anticipación que se cumplió y coincidió externamente a medida que crecía la leyenda del entonces dominicano adolescente.

Pero ahora que es un gran jugador y tuvo una primera campaña auspiciosa, las expectativas tienen un tenor ligeramente diferente hacia la temporada 2020.

En pocas palabras, la gerencia de Jays quiere ver a Guerrero Jr. mejorar y que responda a los desafíos que lo atrofiaron a veces y, si que si no lo afronta, tiene la posibilidad de limitar su techo.

“Veremos como responderá y qué hará para apropiarse de su propia carrera”, dijo el presidente del equipo, Mark Shapiro, al Sun en una entrevista.

“Mi esperanza es que haya aprendido de la experiencia que tuvo en su primer año y que conitnúe mejorando este año”.

Al igual que cualquier observador que prestó mucha atención al debut de novato, Shapiro dice que las áreas que Guerrero necesita intensificar son evidentes. Presumiblemente se refiere a su estado físico y su trabajo defensivo, que en teoría deberían ir de la mano.

“Está bastante claro cuál debe ser la prioridad de las cosas”, dijo Shapiro.

“Con Vlad, el talento es tan extremo que no creo que estemos hablando de si será un jugador de Grandes Ligas o no, solo estás hablando de si será un buen jugador, un gran jugador”. o uno de los mejores peloteros del juego”.

Para ser claros, Shapiro aún anticipa la eventual grandeza de Guerrero y cree que ya ha logrado mucho a pesar de tener solo 20 años. Su exhibición en el Home Run Derby alimentó su leyenda y su habilidad para batear con poder en las mayores le proyectan para cosas granes.

“Es injusto poner (tan elevadas expectativas) en una persona de su edad”, dijo Shapiro. “Sin embargo, su habilidad y talento naturales lo ponen en el lugar donde se ve obligado a madurar y lidiar con cosas que la mayoría de las personas de su edad no tienen que hacer en ninguna profesión”.

“Lo mejor es que, a pesar de eso, hay una alegría subyacente que trae, que es probablemente uno de sus mayores atributos y una faceta de liderazgo”, afirmó.

“Le encanta el juego y ama a sus compañeros de equipo y le gusta estar en el estadio”. Siempre sujeto a cambios, Montoyo imagina a Bo Bichette como abridor seguido por Cavan Biggio, Lourdes Gurriel Jr. y Guerrero. Al gerente le gusta la idea de que Vlad sea el cuarto bate, básicamente porque Vlad piensa que es una buena idea.

Respaldo de Gurriel

“Vlad me dijo que le gusta que Gurriel batee por delante porque cómo le lanzan

a Gurriel, así es como le van a lanzar”, dijo el dirigente Charlie Montoyo sobre la opinión del turno

al bate que le gusta al jovejn que va a su segunda campaña.