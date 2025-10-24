De compadres a oponentes: Vladdy Jr. y Teoscar se enfrentarán en la Serie Mundial

La Serie Mundial 2025 no solo enfrenta a los Toronto Blue Jays y Dodgers de Los Ángeles, también reúne, desde lados opuestos del diamante, a dos grandes amigos y compatriotas: Vladimir Guerrero Jr. y Teoscar Hernández.

Comenzaron como compañeros, se hicieron compadres y hoy el destino los pone frente a frente.

Vladdy Jr. y Teoscar protagonizan un duelo que va más allá del béisbol: una prueba de amistad, respeto y sueños compartidos que inicia este viernes en Toronto, Canadá.

Ambos peloteros dominicanos compartieron años memorables en Toronto, construyendo una conexión que va más allá del béisbol. Aunque ahora compiten por el título, mantienen un vínculo especial que los une para toda la vida.

"Sabemos que nuestro trabajo es competir entre nosotros en el terreno. Me siento muy orgulloso de que él esté de aquel lado. Tenemos una buena relación, somos compadres", expresó Guerrero Jr., quien lidera la ofensiva de los Blue Jays en esta postemporada.

Por su parte, Teoscar reconoció lo especial que resulta este momento para ambos: “Significa mucho, es algo que siempre él y yo lo hablábamos. Siempre le decía: ‘sigue hacia adelante, sigue poniendo esa dedicación, que sabemos que iba a llegar’.

Dijo, además que le hubiese gustado llegar juntos a la Serie Mundial.

El reencuentro entre Guerrero Jr. y Hernández ha despertado emoción entre los fanáticos dominicanos, que celebran ver a dos de sus figuras más queridas enfrentarse en el escenario más grande del béisbol. Más allá de la competencia, su amistad sigue siendo símbolo del compañerismo y la pasión que caracteriza a los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas.

Teoscar Hernández sobre Vladimir Guerrero Jr.: “Siempre ha sido un líder, solo que ahora todos pueden verlo”

Hernández destacó la madurez y el liderazgo de Vladimir Guerrero Jr., al señalar que su compadre siempre ha mostrado esas cualidades, aunque antes no se reflejaran tanto ante las cámaras.

“Vladdy siempre ha sido ese pelotero, ese líder que todo el mundo está viendo ahora”, expresó Hernández. “Antes no salía mucho en cámara ni decía cosas, pero siempre ha sido así: un líder, un compañero, y alguien que representa con mucho amor a su Dios”.

El jugador de los Dodgers agregó que ambos han aprendido a mantener rutinas y preparación constantes antes y durante la temporada, lo que ha fortalecido su desempeño y compromiso dentro del terreno.