Con los Azulejos de Toronto a una victoria de coronarse campeones de la Serie Mundial 2025, dominando 3-2 a Los Ángeles Dodgers, la presión sobre Vladimir Guerrero Jr. es inmensa.

Sin embargo, antes del crucial Juego 6, el miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero Sr. compartió un emotivo mensaje sobre su hijo.

A través de sus redes sociales, Guerrero Sr. compartió fotografías junto a su hijo.

“Momentos como este son los que realmente cuentan. Compartiendo risas y recuerdos memorables”.

Este mensaje no solo es un voto de confianza, a su hijo sino un recordatorio de que la conexión familiar es el verdadero premio, independientemente del resultado final de la serie.

El apoyo paterno llega en el momento justo, pues Guerrero Jr. ha sido la fuerza motriz de Toronto en esta postemporada.

Con un promedio de bateo de .415, con 8 jonrones y un OPS estratosférico de 1.337 en 16 partidos, su consistencia ofensiva ha sido clave para poner a los Azulejos en posición de cerrar la serie.

La presencia y las palabras de Guerrero Sr. sirven como el marco perfecto para la actuación de su hijo.

Mientras los Dodgers luchan por forzar un Juego 7, la narrativa se centra en si Vladimir Guerrero Jr. podrá capitalizar este impulso emocional y estadístico para llevar a Toronto a su segundo campeonato mundial.

Los Azulejos están a 27 años de su último título (1993) y buscan sellar la serie en casa.

Enfrentan a unos Dodgers que, a pesar de su estatus de aspirantes bicampeones, se encuentran contra la pared (3-2).

El ambiente en Toronto está cargado de expectativa por culminar esta temporada histórica.

El Juego 6

Kevin Gausman por Toronto y Yoshinobu Yamamoto por Los Ángeles.

Se espera que Toronto utilice su arma secreta.