Vladimir Guerrero Jr. aprovechó el Juego 5 de la Serie Mundial frente a Los Angeles Dodgers para continuar lo que ha sido una postemporada histórica. En su primer turno al plato, el dominicano igualó la marca de más cuadrangulares en una misma postemporada para un jugador quisqueyano, la cual fue establecida hace 14 años.

Con su octavo jonrón de los actuales playoffs, Guerrero Jr. empató con Nelson Cruz, quien en 2011 impuso el récord de más cuadrangulares para un dominicano en una postemporada. Ahora, el inicialista de Toronto tiene una oportunidad real de romper esa marca cuando la Serie Mundial regrese al Rogers Centre para el sexto partido del “Clásico de Otoño”.

Guerrero Jr. conectó sus tres primeros vuelacercas frente a los New York Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana. Luego sumó otros tres en la Serie de Campeonato ante los Seattle Mariners y, durante el Juego 5 de la Serie Mundial contra los Dodgers, despachó su segundo cuadrangular de la serie.

En el caso de Cruz, quien en 2011 formaba parte de los Texas Rangers que enfrentaron a los St. Louis Cardinals en la Serie Mundial, disparó seis jonrones en la Serie de Campeonato ante los Detroit Tigers, mientras que los otros dos llegaron contra los Cardinals.

El octavo cuadrangular de Guerrero Jr. también lo igualó en el segundo puesto histórico de más jonrones en una misma postemporada de MLB, solo por detrás de los 10 que disparó Randy Arozarena en 2020.

Por: ESPN Digital