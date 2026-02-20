Vladimir Putin

Presidente de Rusia

Ha convertido en norma desatar violentos ataques contra Ucrania, tal vez para dar una demostración de fuerza, antes de las reuniones con los enviados de Donald Trump para abordar un plan de paz en el conflicto. Como para que se malinterpreten los ataques son contra objetivos estratégicos, aunque sean civiles. El mensaje es siniestro.

José María Balcázar

Presidente de Perú

Aunque faltan menos de dos meses para las elecciones del 12 de abril se plantea la interrogante de si podrá completar el período para el cual ha sido escogido. Su condición de izquierdista deja claro que la inestabilidad en su país no tiene que ver con ideologías, sino con el cumplimiento de las leyes. Lo confirma que sea el octavo presidente en una década.

Puedes leer: Esta Noche Mariasela apaga las luces del estudio

Mariasela Álvarez

Productora de televisión

Producir un programa con la calidad del suyo supone un alto costo y un gran sacrificio que la publicidad no siempre compensa. La reacción provocada por su decisión de cesar “Esta Noche Mariasela” es la mejor muestra de la aceptación que concitó el espacio en la preferencia de la teleaudiencia. Debe servirle de consuelo.