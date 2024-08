Vox Populi “Tiene una calidad increíble”

Martha sabe que tiene todo para triunfar, y como mujer inteligente y de fe, espera paciente el momento que se merece, pero sin parar de crear y trabajando duro.

Ya tiene listo su nuevo álbum que titula “Vox populi”, que anuncia con orgullo como un trabajo de buen gusto musical que tiene una calidad increíble.

“Mi nuevo álbum es producido por Rafa Payán, Roy Tabaré y esta servidora, con una calidad increíble, para el buen gusto musical. Son varias fusiones centradas en balada pop, mariachi, bachata y cumbia”, adelantó en entrevista para este medio.

Durante un tiempo Martha incursionó en la música urbana, donde logró la aceptación de muchos seguidores, mientras otros la criticaban y le reclamaban que volviera a su esencia, donde en realidad había logrado la valoración del público desde sus inicios.

Sobre qué la motivó a regresar a asumir de nuevo los ritmos que la dieron a conocer, explica que simplemente volvió a hacer lo que en realidad le apasiona, que es conectar con la gente a través de su voz.

“Conectar con la gente a través de mi voz y mis actuaciones en vivo con la balada y las letras limpias con mensaje. Las personas que realmente me siguen y me aman me lo pedían hace mucho tiempo”, expresó.

Su refugio es la música

En 2022 Martha sorprendió dando a conocer que se casó y estaba muy feliz. Luego muchos disfrutaron al ver sus habilidades en la cocina, mientras preparaba los mejores platos para su pareja, de una manera muy hogareña.

Ahora pasa por el proceso de separación y reconoce que está sufriendo un proceso difícil y doloroso, en el que la música es su medicina.

“La música siempre será medicina para todo mal y para mi es mi refugio. Ahora emocionalmente solo estoy enfocada en mi carrera al 100%”, concluyó.

Su música al Cibao

La dominicana, ganadora de la última temporada de Latin American Idol y primera dominicana en lograr este prestigioso título, se presentará el jueves 15 de agosto en San Francisco y el domingo 25 en Bolelos Corner en Santiago, para próximamente anunciar otras fechas. Ofrecerá un espectáculo lleno de fusiones musicales, un concepto full band, con un repertorio variado y cuidadosamente seleccionado para satisfacer a todos los gustos.