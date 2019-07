Con la participación de 66 países se llevará a cabo la ronda eliminatoria para escoger al grupo o solista que irá a la gran final del 2019 Changwon K-Pop World Festival (K-Pop World Festival), a celebrarse el próximo 11 de octubre en corea.

El Changwon K-Pop World Festival es un evento anual organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur con el apoyo de numerosas agencias gubernamentales.

El ganador representará a su país en la pre-competencia en línea que se llevará a cabo del 2 al 16 de agosto, donde los jueces de este gran festival escogerán los países participantes para la gran final.

Los ganadores tendrán la oportunidad de visitar Corea del 30 de septiembre al 13 de octubre de este año.

En República Dominicana la Ronda Eliminatoria se llevará a cabo el próximo domingo, 14, a las 4:00 de la tarde, en el Salón de la Fama del Deporte Dominicano, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con entrada totalmente gratis.

Ese día batallarán cinco grupos de canto y 12 de baile por la oportunidad de representar al país gracias al apoyo de la Embajada de la República de Corea en la República Dominicana junto con la Feria Hallyu.

Existe gran expectativa entre los amantes del K-Pop por asistir a este evento que une el talento del baile, el canto y la adrenalina y pone en evidencia la penetración de la Cultura Pop Coreana en la juventud de este tiempo.

El dato

Génesis

El K-Pop es la fusión de la música popular de Corea del Sur y el pop. Nació con el grupo Seo Taiji and Boys, en 1992. Ese año el trío participó en un concurso de talentos en la televisión coreana y por decisión de los jueces se alzaron con el último lugar, pero para los niños, adolescentes y jóvenes, que los veían desde sus hogares, era el nacimiento de tres ídolos y un nuevo género musical: el K-pop. Las estrellas más representativas de este movimiento son BTS, Super Junior, BlackPink, Twice, EXO, IKON, SHINee, GOT7, entre otros”.

Un Apunte

Dominicanos

Los solistas y grupos dominicanos que competirán el próximo domingo en busca de un pase a la final son Minyeo, ShowTime Dance Team, Bionic, 73Moon (canto), New Moon, Ambar Payano (canto), Girl’s Hour, Ireumix X, Ireumi F, Mónica Santana (canto), Rubies by Onyx, BLAST, Sonia María (canto), A-CLASS, Leslie Ann (canto), Boy Class y Diamong by Onyx.