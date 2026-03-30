El proceso judicial que se le sigue a Wander Franco fue aplazado nuevamente en la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata.

Con esta decisión, el pelotero y la coimputada Martha Vanesa Chevalier deberán esperar hasta el mes de mayo para que el tribunal comience formalmente con la valoración de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa técnica.

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El cuerpo de magistrados fijó el nuevo calendario de audiencias para los días 13, 14 y 15 de mayo.

Tanto Franco como Chevalier abandonaron la sala de audiencias poco después de conocerse la postergación, en lo que representa el segundo intento fallido de iniciar esta etapa tras el aplazamiento previo ocurrido el pasado 20 de febrero.