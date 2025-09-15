Junior Caminero y Juan Soto: ¿Batalla de jonrones o pura coincidencia?

Los toleteros quisqueyanos Juan Soto y Junior Caminero, están trillando una temporada 2025 brillante para sus carreras en Grandes Ligas, ambos jugadores se han convertido en protagonistas de una espectacular exhibición de poder con sus jonrones.

“La máxima” sigue aumentando sus cuadrangulares, al arribar a 44 en lo que va de campaña, con posibilidad de llegar a los 50 estacazos.

Con lo que ha hecho hasta el momento, se ha convertido en el bateador más joven en alcanzar los 40 cuadrangulares en una temporada.

El antesalista de los Rays ha sido constante liderando a los demás dominicanos hasta este momento, cuando apenas restan 12 encuentros para cerrar la temporada.

Mientras que el mejor pagado de la industria, Juan Soto Pacheco, va en aumento ya tiene el jonrón 40 y sumando.

Juan Soto: “Es realmente impresionante”

Ambos peloteros parecen tener bien claras sus metas, ya que se ven muy centrados.

Coincidencias

El cañonero de los Mets y el de los Rays tienen algo en particular y son las jornadas en que han coincidido pegando de jonrón.

Los dominicanos han coincidido trece veces en lo que va de temporada en Grandes Ligas, 14 de abril, 31 de mayo, 3 de junio, 21 de junio, 18 julio, 6 de agosto, 8 de agosto, 9 de agosto, 13 de agosto, 15 de agosto, 22 de agosto, 2 de septiembre, 10 de septiembre y 13 de septiembre. Según los datos arrojados por Erick Antigua.

Caminero

Al ser abordado por Yancen Pujols sobre el tema, Caminero señaló que no lo ve como una competencia, sino que es algo lindo que ambos coincidan el mismo día.