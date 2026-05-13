Recientemente estuvo por la ciudad de New York, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud. Este visitó además de esta importante urbe, otras, y nosotros desde un punto de vista objetivo, la hemos catalogado de muy exitosa.

Como coordinador de campaña para los Estados Unidos, nos sentimos muy complacidos, al ver de la manera de cómo el compañero Arnaud se fue de este país, cargado de optimismo por el trabajo hecho.

En cada uno de esos encuentros recibió el respaldo que se esperaba.

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Allí había importantes figuras del mundo político local, se reunió con la base del partido y sostuvo intercambio de impresiones, en donde, además, resaltó la obra de gobierno del Presidente Luis Abinader.

El grado de aceptación que ha venido teniendo el director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), se ha debido a la humildad, la buena comunicación, y sobre todo, al intercambio de impresiones que en cada encuentro este desarrolla, no solo con las bases de nuestro partido, sino, con la comunidad dominicana en sentido general.

El compañero Wellington estuvo acompañado de la gobernadora de la provincia de Santiago de los Caballeros Rosa Santos, el senador de Barahona Moisés Ayala, así como 6 alcaldes y alcaldesas, y unos 10 diputados de diferentes demarcaciones de nuestro país.

Lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos, nos dice una vez más, que este será el seguro candidato presidencial de nuestro PRM y próximo Presidente del país.

Además de los intercambios de impresiones, los encuentros sectoriales que hizo y sobre todo, el mensaje de la buena obra de nuestro Presidente Luis Abinader, también aprovechó para hacer junto a los dirigentes que seguimos sus orientaciones, la continuación del diagnóstico situacional, pero de manera científica, y así determinar las reales necesidades de la comunidad dominicana en el extranjero.

Además de las personalidades mencionadas, estuvo nuestro equipo, del cual, y por razones de espacio solo nos limitaremos a mencionar algunos, entre ellos, a Ramón Mejía, Magdelyn Rodríguez, Fe María Pichardo, Fidel Casilla, Sasa Colon, Rafael Alvarado, Julio Negro, Fanmy Paula y Awilda Brito, entre otras destacadas personalidades.

La apretada agenda de Wellington Arnaud abarcó encuentros con empresarios, dirigentes políticos, y con la base de nuestro partido, en ciudades tales como, New York, New Jersey, el Bronx y Filadelfia.

Atentamente;

Miguel Santiago