Victor Wembanyama fue elegido de manera unánime como el Jugador Defensivo del Año de la NBA, convirtiéndose en el primero en lograrlo en la historia del galardón.

El pívot de los Spurs de San Antonio, de 22 años, no dejó dudas en la votación tras liderar la liga en tapones por tercera temporada consecutiva y dominar en defensa durante toda la campaña.

“Estoy muy contento de ganar este premio y muy orgulloso de ser el primero en recibirlo por unanimidad”, expresó Wembanyama, quien además se convirtió en el ganador más joven del reconocimiento.

Chet Holmgren (Oklahoma City) finalizó en el segundo lugar, mientras que Ausar Thompson (Detroit) fue tercero en la votación.

Puede leer: Yankees: Cam Schlittler dice que recibió amenazas de fans de los Medias Rojas

El francés, de 2.24 metros, ya había sido segundo en su temporada de novato y partía como favorito el año pasado antes de que una condición médica interrumpiera su campaña. En esta ocasión, su dominio fue absoluto.

Entre los hitos alcanzados, Wembanyama se unió a David Robinson y Michael Jordan como los únicos jugadores en ganar tanto el premio de Novato del Año como el de Jugador Defensivo del Año.

Además, los Spurs se convirtieron en la primera franquicia con cuatro ganadores distintos del galardón.

Su elección también lo coloca en un grupo exclusivo: es uno de los pocos jugadores en la historia en obtener dos premios individuales importantes de forma unánime, tras haber sido Novato del Año con el 100% de los votos en 2024.

“Es uno de los jugadores más trabajadores que he conocido”, dijo su compañero Keldon Johnson. “Esto es solo una muestra de lo que le espera”.

Wembanyama también es finalista al premio de Jugador Más Valioso (MVP), junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic, lo que refuerza su impacto en la liga.