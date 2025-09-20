Los Ángeles.- La intérprete estadounidense Whitney Houston, fallecida en 2012 a los 48 años, regresará este sábado a los escenarios con una nueva gira por Estados Unidos que revive su inigualable voz con Inteligencia Artificial (IA).

Bajo el nombre ‘The Voice of Whitney- A Symphonic Celebration’ (La Voz de Whitney- Una Celebración Sinfónica), el concierto “transporta a los seguidores al mundo musical de Houston, con orquestas en vivo que se presentan junto con su voz y grabaciones inéditas”, indica el sitio web de la cantante.

El proyecto, iniciado por los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai para honrar su legado, fue creado a través de la extracción de la voz de la cantante extraída de sus grabaciones de estudio.

“Tuvimos que aislar la voz de Whitney de las grabaciones completamente mezcladas sin comprometer la fuerza emocional de su interpretación. Un concierto como este simplemente no habría sido posible hace cinco años, antes de que la tecnología de separación de voces alcanzara la precisión y fidelidad que ahora podemos ofrecer”, explica por su parte el director ejecutivo de Moises.ai, Geraldo Ramos.

Una vez realizado este proceso, los socios creativos Park Avenue Artists, empresa que gestiona de artistas ganadores de premios Grammy, “extrajeron con éxito la voz de Houston de sus canciones, produciendo un audio con calidad cercana a la de un estudio de grabación, lo que permitió al equipo creativo materializar su visión y honrar su legado”, agrega el escrito.

La gira de Houston recorrerá siete ciudades en los próximos dos meses, comenzando en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, y culminando en la ciudad de Mesa, en el estado de Arizona el próximo 22 de noviembre.