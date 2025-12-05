Ya sabes cómo calcular tu doble sueldo: apréndelo en minutos

Santo Domingo.– Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores dominicanos comienzan a preguntarse cuánto recibirán de doble sueldo, un derecho laboral conocido también como “salario de Navidad” o “salario 13”. Este pago, establecido en el artículo 219 del Código de Trabajo, debe ser entregado antes del 20 de diciembre y está libre de impuestos.

El cálculo es sencillo: el trabajador debe sumar todos los ingresos ordinarios que recibió durante el año únicamente el salario base, sin incluir horas extras, incentivos ni bonificaciones y dividir ese total entre 12.

Ese resultado corresponde al monto que le toca recibir como doble sueldo.

En los casos en que el empleado no haya laborado los doce meses, la cifra se ajusta tomando solo los salarios percibidos en el tiempo trabajado y aplicando la misma división entre 12.

Aprende en minutos a calcular tu doble

Paso por paso

1. Suma todos tus ingresos ordinarios del año y incluye solo el salario fijo mensual.

No se incluyen horas extras, comisiones, incentivos ni beneficios.

2. Asegúrate de que solo estás sumando ingresos ordinarios.

Salario base mensual ✔️

Horas extras ✖️

Bonos e incentivos ✖️

Comisiones ✖️

3. Toma esa suma total y divídela entre 12

Ese resultado es el monto que corresponde como doble sueldo.

Si no trabajaste el año completo, suma los salarios ordinarios de los meses que sí trabajaste, divide ese total entre 12.

-Ejemplo rápido

Si ganaste RD$30,000 cada mes y trabajaste el año completo:

Suma del año: 30,000 × 12 = 360,000

Doble sueldo: 360,000 ÷ 12 = RD$30,000

Si trabajaste 6 meses ganando RD$25,000: Suma: 25,000 × 6 = 150,000

Doble sueldo: 150,000 ÷ 12 = RD$12,500

El Ministerio de Trabajo recuerda que este beneficio es obligatorio y constituye una de las principales garantías económicas para los empleados en la temporada navideña, por lo que exhorta a las empresas a cumplir con la fecha límite establecida por la ley