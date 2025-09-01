«Este sueño no sería posible sin ustedes»: Yailin agradece tras concierto en Santiago

Yailin La Más Viral mostró su gratitud a los fanáticos y artistas invitados que asistieron el pasado sábado a su concierto en la Gran Arena del Cibao, en Santiago.

El domingo a través de historias en su cuenta de Instagram, la cantante urbana dijo que gracias a su fanaticada “chivirika” cumplió la meta de llevar a cabo su espectáculo y revivió la razón del amor por su trabajo.

“Quiero darle las gracias desde el fondo de mi corazón a cada uno de ustedes que estuvo en mi concierto. Sentir su energía, sus aplausos y su cariño me recordó por qué amo tanto lo que hago. Este sueño no sería posible sin ustedes. Gracias por acompañarme en este camino. Santiago love”, escribió.

Con una foto abrazados, dedicó un mensaje especial al artista Shadow Blow destacando su respaldo y compañía en momentos difíciles.

“Hermano, no tengo palabras para agradecerte por estar siempre ahí, en mis caídas, en mis logros y en cada paso que doy. Tu apoyo ha sido mi fuerza cuando pensé que no podía más. Te quiero con el alma, y nunca olvidaré que en este camino, jamás me dejaste sola”, dijo a su compañero en la bachata romántica “Solo tú y yo”.

“Te quiero y siempre voy a creer en ti”, afirmó a su amiga, la exponente urbana La Más Doll, con una foto juntas donde resaltó su bondad y fortaleza como persona.

“Amiga, gracias por apoyarme siempre, en los días buenos y en los difíciles. Eres luz, y sé que la vida tiene cosas inmensas preparadas para ti, porque tu corazón y tu fuerza no tienen límites. Te quiero y siempre voy a creer en ti”, manifestó a su dupla en el remix “Te La Parto”.

Mientras que al cantante Polo Joa, con quien participa en el remix del tema “Malo”, elogió su talento y motivó a un futuro prometedor.

“Polo, tienes un talento increíble y sé que vas a llegar muy lejos. Nunca dudes de lo grande que eres. Te quiero mucho y siempre voy a estar aquí para apoyarte”.

Con un “te quiero”, Yailin respondió a la colombiana Fariana, quien dio las gracias a los dominicanos y a “La Más Viral” por invitarla al evento donde interpretaron la canción “Soy Mamá”, un remix junto a La Insuperable que en su lanzamiento en 2022 alcanzó más de 30 millones de visualizaciones en YouTube.

Reacciones

Considerado por algunos como un éxito y “sold out” en boletas, usuarios en redes sociales comentaron felicitaciones con mensajes de motivación y orgullo hacia Yailin, sin embargo, otros criticaron la cantidad de asistentes y señalaron la supuesta inspiración de los shows de la artista colombiana Karol G.

“Felicidades para ella. La quieren ver en el suelo pero ella tiene su luz”; “La única del género que no tiene miedo a las turbulencias y reta los desafíos sin miedo al éxito. La única mujer que ha hecho un concierto en la arena del Cibao y se dio”; “Que orgullosa estoy de Yailin”; “Se burló”; “¿En serio esto es éxito? Padre ven pronto”; “Todo un tollo”; “Su inspiración siempre será Karol G”; “Pero yo veo eso vacío”; “Bueno tres meses de promoción y no lleno un pequeño estadio”.