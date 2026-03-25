¡Yailin en problemas! Detenida por armas en Los Mina

Jorgina Guillermo Díaz (Yailín)

Cantante urbana

Su detención en Los Mina, cuando se desplazaba a bordo de un Lamborghini, uno de los vehículos más costosos del mercado, de por sí representa una sombra para su imagen. Por ahora, la Policía ha declarado que le ocuparon dos pistolas y que puso su caso a disposición del Ministerio Público.

Miguel Díaz-Canel

Presidente de Cuba

Inquieta que en lugar de prepararse para dialogar sobre una salida a la crisis económica que asfixia a la nación, lo haga para enfrentar una posible agresión de Estados Unidos. Aunque en verdad el presidente Donald Trump se ha comportado como un provocador, su país no debe echarle más leña al fuego con actitudes insensatas.

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Dary Daniel Andújar Pérez

Agente de la Policía

Con apenas 22 años de edad perdió la vida al intervenir para evitar un feminicidio en Cinema Centro Malecón. El probable feminicida, un guardián privado, también murió al recibir un disparo durante el incidente. Entendió que su deber era evitar que se cometiera un crimen, sin pensar que sería la víctima.