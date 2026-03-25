Santo Domingo.- La intérprete urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, podría enfrentar penas de tres a cinco años de prisión y el pago de hasta 50 salarios mínimos, tras ser detenida la mañana de ayer con dos armas ilegales mientras transitaba en un vehículo de lujo en Los Mina, Santo Domingo Este.

La disposición está contenida en el artículo 67 de la Ley 631-16, del 2 de agosto de 2016, sobre Control y Regulación de Armas.

El citado texto establece: “…en los casos de las personas físicas que, sin tener la licencia respectiva, transporten consigo cualquier arma de fuego de uso civil o partes de esta, municiones, explosivos y sus accesorios y demás materiales relacionados, o porten cualquier arma de fuego de uso civil sin licencia, incurren en la comisión del delito de portación y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o partes de estas, municiones, explosivos y sus accesorios y demás materiales relacionados, y serán sancionadas con una pena principal de tres (3) a cinco (5) años de privación de libertad…”.

La exponente del género urbano permanece detenida en la cárcel de la Fiscalía de Santo Domingo Este, a la espera de que se le solicite medida de coerción.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) la interceptaron en la calle Aris Azar, cuando se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, con placa Z007935.

Al momento de la intervención, Yailin se encontraba acompañada de otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades en esta fase del proceso.

Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon dos armas de fuego. Según el informe policial, se trata de una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, además de su cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La Policía informó que el caso se encuentra en fase de investigación, a fin de establecer la procedencia de las armas ocupadas y determinar posibles responsabilidades penales.