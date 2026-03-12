La cantante dominicana Yailin La Más Viral recreó un mundo inspirado en Disney para celebrar el tercer cumpleaños de su hija Cattleya, fruto de su relación con el artista puertorriqueño Anuel AA.

Con Cattleya luciendo un vestido morado de princesa, la celebración se realizó el miércoles por todo lo alto, junto a familiares y amigos cercanos, entre ellos su tía Kimberly, conocida como Mami Kim.

La fiesta estuvo ambientada como un castillo y decorada con globos, flores y un bizcocho gigante. Todos los elementos se presentaron en tonos pastel, con predominio del morado, rosa y amarillo. Además, contó con la presencia de personajes icónicos como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald y Pata Daisy, así como figuras de príncipes y princesas.

Mensaje especial

Más temprano, Yailin compartió en redes sociales una sesión fotográfica de Cattleya con dos atuendos distintos: uno vestida de bailarina de ballet y otro con un vestido negro, acompañada de un emotivo mensaje de felicitación y buenos deseos para su hija.

«Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días», escribió.