Yamamoto: Un MVP legendario para Los Ángeles Dodgers

Yoshinobu Yamamoto fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial por los Dodgers de Los Ángeles con una de las mejores actuaciones de pitcheo en la historia del Clásico de Otoño, incluyendo una aparición épica como relevista en el Juego 7 el sábado por la noche.

Yamamoto lanzó 2 2/3 entradas en blanco en el partido decisivo, un día después de lanzar 96 lanzamientos en la victoria del Juego 6. También lanzó un juego de cuatro hits en el Juego 2, el primer juego completo en la Serie Mundial desde 2015.

“¡Yamamoto es el mejor de todos los tiempos!”, gritó el manager Dave Roberts momentos antes de que los Dodgers alzaran el trofeo de la Serie Mundial.

El as japonés de 27 años salió de un aprieto en la novena entrada, dejando las bases llenas y el marcador empatado a 4. Después de dominar la décima, sorteó el doblete de apertura de Vladimir Guerrero Jr. para preservar una ventaja de 5-4 y asegurar el segundo campeonato consecutivo de Los Ángeles.

Yamamoto, quien firmó un contrato de 12 años y $325 millones procedente de Japón antes de la temporada pasada, tuvo marca de 3-0 con una efectividad de 1.09 contra los Azulejos de Toronto. El lanzador de 27 años ponchó a 15 y otorgó dos bases por bolas en 17 2/3 entradas, permitiendo dos carreras y 10 hits.

El lanzamiento del diestro en el segundo partido fue su segundo juego completo consecutivo en la postemporada. Retiró a los últimos 20 bateadores en la victoria de los Dodgers por 5-1.

Eso ocurrió después de un juego de tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional , el primer juego completo de postemporada en ocho años .

Ningún lanzador había completado el juego en la Serie Mundial desde que Johnny Cueto, de Kansas City, lanzó un juego de dos hits contra los Mets de Nueva York en el Juego 2 de la Serie Mundial de 2015.

Yamamoto no estuvo tan preciso en el Juego 6, permitiendo una carrera y cinco hits en seis entradas, mientras que Los Ángeles ganó 3-1 para forzar el Juego 7 .

Incluyendo una victoria en el Juego 2 de la Serie Mundial del año pasado contra los Yankees de Nueva York, Yamamoto tiene un récord de 4-0 con una efectividad de 1.13 en cuatro apariciones en la Serie Mundial.

El as de Arizona, Curt Schilling, fue el último lanzador en lanzar juegos completos consecutivos en la postemporada, lanzando tres seguidos en la Serie Divisional de la Liga Nacional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2001.

Orel Hershiser había sido el último lanzador de los Dodgers con una actuación individual en la Serie Mundial, en los Juegos 2 y 5 contra Oakland en 1988. El miembro del Salón de la Fama, Sandy Koufax, lanzó dos juegos completos de Serie Mundial en 1963 y 1965.

Yamamoto lanzó 12 juegos completos en sus últimas tres temporadas con los Orix Buffaloes de la Liga del Pacífico de Japón antes de unirse a los Dodgers.