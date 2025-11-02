Santo Domingo. — El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó al pelotero dominicano Teoscar Hernández por su destacada participación en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, en la que los Dodgers de Los Ángeles se consagraron campeones.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario expresó su orgullo por el logro del jugador, resaltando que su esfuerzo y dedicación llenan de orgullo a todo el pueblo dominicano.

“¡La bandera dominicana vuelve a brillar en la Serie Mundial! 🇩🇴 Felicidades a Teoscar Hernández y a los Dodgers por este gran triunfo. Tu esfuerzo y entrega llenan de orgullo a todo el pueblo dominicano. #OrgulloDominicano”, escribió Abinader.

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para destacar cómo el talento y la disciplina de los deportistas dominicanos continúan proyectando al país en los escenarios internacionales más importantes.

Con este triunfo, Teoscar Hernández se une a la larga lista de jugadores dominicanos que han dejado su huella en las Grandes Ligas, contribuyendo a que la bandera dominicana siga ondeando con orgullo en la cúspide del béisbol mundial.