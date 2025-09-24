NUEVA YORK (AP) — Los Yankees de Nueva York se dirigen a los playoffs por octava vez en nueve temporadas. Pero primero, hay mucho en juego en los últimos días de la temporada regular.

Nueva York aseguró su lugar en la postemporada con una victoria de 3-2, remontando, sobre los Medias Blancas de Chicago el martes por la noche gracias a un sencillo productor de José Caballero con dos outs en la novena entrada que impulsó la carrera de la victoria, el capitán del equipo, Aaron Judge.

Si bien la victoria aseguró al menos un comodín de la Liga Americana, los Yankees (89-68) se acercaron a un juego de Toronto, líder de la División Este (90-67), después de que los Azulejos perdieran 4-1 ante Boston. Nueva York y Toronto, que ganaron la serie de la temporada contra los Yankees, tienen cinco juegos restantes de la temporada regular con la corona divisional en juego.

«Nuestro objetivo final es ganar nuestra división», dijo Judge. «Todavía está ahí para nosotros. Así que estamos emocionados por entrar, pero tenemos cosas más importantes por delante». Puedes leer: Aaron Judge Eleva sacrificio confiado en Volpe

Si los Yankees logran ganar la división, también pueden asegurar el mejor récord de la Liga Americana por segunda temporada consecutiva, lo que les daría la ventaja de local hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Nueva York aseguró su lugar en la postemporada por 26.ª vez en 31 temporadas. Los Yankees tienen la mayor cantidad de apariciones en postemporada desde que se expandieron los playoffs en 1995. Los Yankees, los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles son los únicos equipos con ocho apariciones en playoffs en las últimas nueve temporadas.

La única vez que los Yankees se quedaron fuera de los playoffs desde que el mánager Aaron Boone sucedió a Joe Girardi en 2018 fue en la temporada 2023. Nueva York terminó con 82 victorias y perdió a Judge durante casi dos meses después de que el toletero se fracturara el dedo del pie en un partido en el Dodger Stadium.

Boone se convirtió en el tercer mánager en la historia de los Yankees en llegar a los playoffs en siete de sus primeras ocho temporadas, uniéndose a Casey Stengel y Joe Torre. Torre llegó a los playoffs en todas las temporadas de 1996 a 2007, y Stengel lo hizo en nueve de sus primeras 10 temporadas, de 1949 a 1960.

“Esto demuestra que uno sigue jugando”, dijo el tercera base Ryan McMahon, adquirido de Colorado el 25 de julio. “Nunca se sabe qué va a pasar. Tenemos que asumir las consecuencias y ojalá nos favorezca”. Este puesto en los playoffs no fue fácil, ni el martes ni durante toda la temporada.

En la novena entrada contra Chicago, Anthony Volpe y Austin Wells abrieron con sencillos ante Brandon Eisert (3-7). Después de que Trent Grisham conectara una doble matanza, Judge recibió su segunda base por bolas intencional del juego.

Cody Bellinger siguió con una base por bolas y Volpe anotó con un lanzamiento descontrolado de Eisert. Caballero luego coronó un turno al bate de nueve lanzamientos contra Steven Wilson conectando un sencillo que cayó frente al jardinero central Brooks Baldwin mientras Judge anotaba la carrera de la victoria. “Solo estamos haciendo nuestra parte y vamos a seguir jugando partido a partido, y si caen, estaremos ahí con ellos”, dijo Caballero sobre la contienda divisional.

Caballero fue acosado en primera base por sus compañeros y rociado con agua por Paul Goldschmidt y Austin Wells mientras realizaba su entrevista posterior al partido. «Fue un gran momento para él y es fantástico para nosotros marcar esa casilla y saber que volveremos al béisbol de octubre», dijo Boone.

Poco después del primer hit de oro de la carrera del infielder, los Yankees celebraron rociándose champán y cerveza, luciendo camisetas con la frase «October baseball». La celebración duró aproximadamente una hora, y Judge fue rociado con champán durante su entrevista posterior al partido mientras sus compañeros coreaban «¡MVP, MVP!».

Tras finalizar la celebración en el vestuario, los Yankees trasladaron la fiesta al campo y posaron para una foto grupal en el jardín central.

Tras ganar su primer banderín de la Liga Americana desde 2009 la temporada pasada, los Yankees ganaron 35 de sus primeros 55 juegos y lograron una ventaja de siete juegos en la División Este de la Liga Americana. Nueva York tuvo un récord de 25-34 hasta el 5 de agosto, perdió seis de siete juegos en Toronto entre el 30 de junio y el 23 de julio y bajó del primer lugar el 3 de julio.

«Ha sido un año difícil, sin duda», dijo Boone.

Nueva York quedó a 6.5 juegos de Toronto tras una derrota por 12-1 ante los Medias Rojas el 23 de agosto. Los Yankees comenzaron una racha de siete victorias consecutivas la noche siguiente y tienen un récord de 20-8 en sus últimos 28 juegos, incluyendo una racha de 7-5 contra Houston, Toronto, Detroit y Boston.