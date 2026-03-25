Yankees y Gigantes ruedan el telón: Encargados de dar inicio a la temporada MLB

Todas las miradas estarán puestas en San Francisco hoy, cuando los Yankees y los Giants inauguren la temporada regular de 2026 con su esperado enfrentamiento en el Oracle Park, como parte de la Noche Inaugural de la MLB. El primer lanzamiento del partido está programado para las 8:05 p. m.

Nueva York

Los Yankees, liderados por Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, buscarán consolidar su segunda temporada consecutiva de 94 victorias en 2025.

Su temporada terminó con una derrota ante los Blue Jays, campeones de la Liga Americana, en la Serie Divisional de la Liga Americana el año pasado, pero creen tener todo lo necesario para llegar lejos en la postemporada de 2026.

“Creo que hemos tenido un campamento excelente”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

“Toco madera, las lesiones han ido bien. Los jugadores que vienen de cerca, que se unirán a nosotros en diferentes momentos de la temporada, están rindiendo bien y están en buena forma.

Siento que muchos de nuestros jóvenes demostraron un gran nivel y, estén aquí desde el principio o no, realmente se siente que todos ellos pueden ser piezas clave. Así que eso es emocionante.

Me gusta la profundidad de nuestra plantilla. Habrá competencia a medida que avance la temporada, porque tenemos buena gente y buenos jugadores. Y estamos ansiosos por empezar a jugar el miércoles”.

San Francisco

Los Giants inician una nueva era bajo la dirección de Tony Vitello, quien debuta como entrenador y es el primer técnico universitario en llegar directamente a las Grandes Ligas sin experiencia previa en el béisbol profesional.

Puedes leer: Luis Gil ofrece señal positiva para los Yankees

Vitello tendrá la responsabilidad de sacar el máximo provecho de una plantilla que terminó con un récord de 81-81 en 2025 y que no ha clasificado a los playoffs en ocho de los últimos nueve años.

Debutar contra los Yankees no será tarea fácil, pero los Giants están listos para afrontar el desafío.

“Creo que la última vez que vinieron los Yankees, Aaron comentó algo así como: ‘Somos los Yankees, tenemos que darles un buen espectáculo’”, dijo el as de los Giants, Logan Webb. “Nosotros también somos los Giants, tenemos que darles un buen espectáculo.

Esto es el mundo del espectáculo, así que vamos a salir ahí y, con suerte, daremos lo mejor de nosotros y saldremos victoriosos”.

Abridores

Yankees: Lanzador zurdo Max Fried.

Aperturas previas en el Día Inaugural: 2021, 2022, 2023.

Temporada 2025: 19-5, 2.86 de efectividad en 32 aperturas. En 2025, Fried estableció récords personales en victorias, aperturas (32), entradas lanzadas (195 1/3) y ponches (189), lo que le valió ser seleccionado para el Juego de Estrellas de la Liga Americana.

Gigantes: Lanzador derecho Logan Webb.

Aperturas previas en el Día Inaugural: 2022, 2023, 2024, 2025.

Temporada 2025: 15-11, 3.22 de efectividad en 34 aperturas.

Será su quinta apertura consecutiva en el Día Inaugural con los Giants, la segunda racha más larga en la historia de la franquicia, solo superada por el miembro del Salón de la Fama Juan Marichal (6).

El Dato

Gigantes :

Heliot Ramos, LF Rafael Devers, 1B Matt Chapman, 3B Willy Adames, SS Luis Arraez, 2B Jerar Encarnacion, DH Jung Hoo Lee, RF Harrison Bader, CF Patrick Bailey, C

El Dato

Yankees :

Trent Grisham, CF Aaron Judge, RF Cody Bellinger, LF Ben Rice, 1B Giancarlo Stanton, DH Jazz Chisholm Jr., 2B José Caballero, SS Ryan McMahon, 3B Austin Wells, C

3

Posición

La nómina de los Yankees

es tercera en todas Las Mayores con $325, 439, 200 de dólares

12

Posición

Es el puesto que ocupan los Gigantes con su nómina de $222, 424, 836 de dólares.

Juegos de hoy

NY (Yankees) en San Francisco 8:00 p. m.

Por: María Guardado y Bryan Hoch MLB.com