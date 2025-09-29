La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el Ministerio Público (MP) no frena los procesos judiciales y destacó los avances en la lucha contra la corrupción.

“Nosotros quisiéramos que los casos fueran mucho más rápidos, se debe agilizar el paso en que van, pero aquí no hay un solo aplazamiento motivado por el Ministerio Público. Ni uno solo. Porque tenemos el lema: ‘¡Listos siempre!’ y, si hay que preguntarnos ‘¿cómo está el Ministerio Público?’, la respuesta es: ‘¡listo!”, enfatizó la titular del órgano acusador.

Reynoso explicó que el MP procura condenas para los funcionarios en su rol de servidores, con el objetivo de proteger los bienes públicos de todos los contribuyentes.

La magistrada resaltó que en la mayoría de los países desarrollados existe un criterio internacional que exige responsabilidad a los funcionarios.

Las declaraciones se produjeron durante un encuentro con una comisión del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), en el que presentó el plan operativo de su gestión, los avances en la lucha contra la corrupción administrativa y la necesidad de que la población se mantenga vigilante para garantizar mayor transparencia y cero impunidad.

En la reunión, encabezada por la coordinadora general de PC, Leidy Blanco García, participó también el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Los representantes de PC valoraron el trabajo del Ministerio Público a favor de la transparencia y expresaron su respaldo a las acciones emprendidas.

