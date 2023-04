Yeni Berenice: ¿Segura que no hay nada qué hablar?

Yeni Berenice Reynoso,

Directora de la Pepca.-

Su respuesta no se corresponde con la connotación que tiene la visita del exacusado de narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo a la sede de la Procuraduría General de la República. Dijo que no había nada de que hablar, a pesar del revuelo generado por la sorpresiva presencia de Paulino Castillo. Que no quiera informar es otra cosa.

José Andújar,

Alcalde Santo Domingo Oeste.-

La reubicación de los transportistas que convirtieron la periferia de la 27 de Febrero con Isabel Aguiar en una parada fue un gran paso para desarrabalizar la zona. Pero la decisión tendrá que completarse con la reubicación de los buhoneros que también convirtieron el sector, denominado Pintura, en un gran mercado. Un desafío.

Rosa Elcarte,

Representante Unicef.-

“Juntos por la niñez” es una iniciativa que debe contar con el respaldo más entusiasta de la población. Consiste en un teletón, tercera edición, para reunir recursos para hacer feliz la vida de muchos niños. Con un objetivo tan humano y sensible el apoyo a la iniciativa de Unicef debe ser lo más amplia posible.