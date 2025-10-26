YouTube lanza un temporizador diario para limitar el tiempo en Shorts

Santo Domingo.– YouTube ha incorporado una nueva función de temporizador en su aplicación que permite a los usuarios establecer un límite diario de visualización de Shorts, con el objetivo de combatir el scroll infinito y promover un consumo más equilibrado de la plataforma.

La herramienta funciona pausando el desplazamiento automático entre videos una vez que se alcanza el tiempo máximo establecido, mostrando una notificación que alerta al usuario sobre el límite superado. No obstante, la advertencia puede desactivarse si el usuario lo desea, según informó el portal especializado TechCrunch.

Aunque el temporizador no impide que los usuarios sigan reproduciendo contenido, introduce un recordatorio de autocontrol, incentivando la desconexión temporal durante la visualización continua de videos cortos, que por su formato suelen fomentar el consumo prolongado.

Con esta medida, YouTube busca ayudar a los usuarios a gestionar mejor su tiempo en la plataforma y fomentar hábitos digitales más saludables.