Nueva York. En un plazo de uno o dos años, el primer youtuber generado completamente por inteligencia artificial (IA) podría convertirse en una estrella al nivel de Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, quien hoy lidera la plataforma con más de 430 millones de suscriptores.

La predicción fue hecha por Amjad Hanif, vicepresidente de gestión de productos para creadores de YouTube, durante el evento anual “Made on YouTube”, celebrado este martes en Nueva York. Según Hanif, la persona o el equipo detrás de esta futura IA “ya existe y está creando un canal”, lo que refleja el potencial de la inteligencia artificial para transformar la industria de los creadores digitales.

En el encuentro, YouTube presentó nuevas funciones impulsadas por IA que buscan facilitar la producción de contenido. Entre ellas destacan la posibilidad de traducir videos a varios idiomas en cuestión de minutos, generar imágenes y clips de video para acompañar narraciones o pódcast, editar y doblar voces con inteligencia artificial, así como ofrecer datos más precisos del canal y nuevas oportunidades de monetización para los creadores.

Sobre la preocupación de que los usuarios puedan sentirse saturados por la cantidad de contenido, Hanif descartó que se trate de un problema exclusivo de esta era. “Incluso hace 20 años, había muchísimo contenido, y parte de lo que teníamos que hacer era encontrar la manera de ayudar a los espectadores a descubrir lo que les interesaba. La IA facilita la creación, y como plataforma debemos seguir innovando”, destacó.

Con estas innovaciones, YouTube refuerza su apuesta por la inteligencia artificial y abre la puerta a una nueva etapa en la que un creador digital generado totalmente por máquinas podría competir de igual a igual con las grandes figuras humanas de la plataforma.