Familiares mantienen protestas en el lugar donde fue muerto por la Policía el barbero José Vladimir Valerio Estévez y otros cuatro hombres. javier balbuena

SANTIAGO.- Familiares, vecinos y amigos del barbero que murió de varios balazos junto a otras cuatro personas el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en suroeste de la ciudad, se mantienen en protesta cada noche con encendido de velas y velones y en ocasiones con cartelones exigiendo que sea aclarado el suceso, ya que aseguran que su pariente no era delincuente.

Los familiares del fenecido José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, exigen a la Policía que limpie su nombre y que tampoco aparezca en los documentos sobre la investigación de la presunta banda que la patrulla policial habría enfrentado en la barbería de su pariente.

Familiares del barbero José Vladimir Valerio Estévez aseguran que éste luchó por progresar y fue un trabajador dedicado

“Nosotros no desmayaremos hasta que el nombre de nuestro hermano sea limpiado por la Policía, él no era un delincuente, sí un trabajador afanado y con deseos de progresar”, expresó Gabriela Mercedes Espinal Estévez.

Indicó que su hermano desde los 17 años comenzó a trabajar cortando el pelo a estudiantes de un colegio del municipio de Licey al Medio, y que posteriormente se capacitó en el Instituto Nacional de Formación Ténico Profesional (Infotep), donde obtuvo el certificado de peluquero profesional.

Gabriela Mercedes Espinal denunció que la familia del peluquero ha recibido amenazas, aunque no especificó de quién o quiénes, luego del suceso por los reclamos de justicia que vienen haciendo.

Mientras que Mari Fabián, esposa de José Vladimir, mostró su indignación y rechazó la acusación contra su pareja, de que formaba parte de una banda.

“José Vladimir con recursos propios y con préstamos comenzó a remodelar el negocio, yo tengo las facturas y los documentos del préstamo, no sabía que a un delincuente le daban préstamo”, señaló entre sollozos Fabián.

Los familiares del barbero asesinado informaron que terminados los días de duelos, volverán a abrir la barbería en memoria de su familiar.

Descenso

Ayer, miembros del Ministerio Público hicieron un descenso en el lugar donde cayeron los cinco jóvenes en el alegado enfrentamiento con una patrulla policial.

Ese descenso forma parte de la investigación ordenada por la Procuradora General de la Repúblico.

En el tiroteo del pasado 10 de este mes en la plaza comercial Valerio, además del barbero, fallecieron Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Julio Alberto Gómez.

Mientras que el prófugo fue identificado como Ronny Abel Sánchez Morillo (Mudita), señalado por las autoridades policiales como el jefe de la banda.