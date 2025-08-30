Zelenski en apuros tras el asesinato del opositor Parubi

El asesinato ayer del expresidente del Parlamento ucraniano, Andri Parubi, uno de los principales opositores del actual régimen deja muy mal parado al mandatario ucraniano, en momentos en que se orquesta un plan de paz en la guerra con Rusia. A quien más conviene aclarar rápido este crimen es al propio Zelenski.

Román Jáquez Liranzo

Presidente de la JCE

La intimación del órgano encargado de organizar las elecciones al oficialista PRM, luce un poco exagerada en un momento en el que todos los partidos y aspirantes, bajo diversos subterfugios se mantienen en contacto con los electores a través de visitas barriales, donaciones y declaraciones en medios de comunicación. Para todos debe ser la misma vara.

Yeni Berenice Reynoso

Yeni Berenice Reynoso

Procuradora General de la República

Aunque la familia lo había pedido y el Ministerio de la Mujer también, es ahora cuando el asunto toma carácter con la advertencia de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, de que deben borrar de inmediato los vídeos y fotos de la atroz violación grupal a una joven en Villa González, en Santiago.