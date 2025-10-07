Santo Domingo.– El artista urbano Zion, integrante del reconocido dúo Zion & Lennox, fue hospitalizado tras verse involucrado recientemente en un accidente, según confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial publicado este martes.

La nota, difundida por Baby Records Inc y Nu Form Management, informa que “Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, sin ofrecer detalles específicos sobre las circunstancias del hecho ni el tipo de lesiones sufridas.

De acuerdo con el comunicado, la condición médica del cantante permanece reservada, mientras su familia y su equipo “están enfocados en su recuperación”.

Llamado a la prudencia y agradecimiento a los seguidores

Los representantes del intérprete de «La player» expresaron su gratitud por el apoyo recibido y pidieron comprensión en este momento delicado.

“Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento”, señala el documento.

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz mientras es atendido en el hospital. / Fuente externa.

Asimismo, se indicó que todas las actualizaciones sobre su estado de salud serán comunicadas únicamente a través de medios oficiales, evitando así la propagación de rumores.

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, es una de las figuras más influyentes del reguetón, con una extensa trayectoria junto a Lennox y múltiples éxitos internacionales.

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el accidente ni su evolución médica.