Crazy Design sufre accidente de tránsito en Villa Altagracia

El cantante urbano Crazy Design vivió momentos de tensión la madrugada de este domingo cuando uno de los vehículos de su equipo de trabajo sufrió un accidente de tránsito en la entrada del municipio de Villa Altagracia.

José Rafael Colón, nombre de pila del artista, informó que no se registraron víctimas ni heridos graves.

En una transmisión en vivo por Instagram, Crazy Design tranquilizó a sus seguidores al asegurar que tanto él como sus acompañantes estaban fuera de peligro.

A pesar del incidente, el intérprete de “Guanguan” no detuvo su agenda de trabajo al confirmar que decidió continuar con su presentación artística en Salcedo.

Puedes leer: Asaltan a punta de pistola al cantante urbano Crazy Design

Se recuerda que en el año 2016, Crazy Design sufrió una fractura en una de sus piernas a causa de un accidente de tránsito mientras se trasladaba en una motocicleta.