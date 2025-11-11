HIGÜEY, LA ALTAGRACIA.- El comunicador deportivo y dirigente deportivo higüeyano Snyder Zorrilla asumió este viernes la presidencia de la Unión Deportiva de la Provincia La Altagracia (UDEPA), para el período 2025-2029, con muchos planes y proyectos.

La ceremonia de juramentación de Zorrilla y la nueva directiva de la UDEPA que le acompañará por los próximos cuatro años, tiene el compromiso y espíritu deportivo, en un acto celebrado en el restaurante Kaelus, en el Día Nacional del Deporte.

Zorrilla asume la presidencia con una visión enfocada en la unidad, planificación y desarrollo integral del deporte altagraciano, y le acompañarán, Iván Güilamo, presidente en funciones; Ramón Terrero y Rafael Marmolejos, vicepresidentes; Frank Núñez, secretario general; Yesenia Pérez, secretaria de Actas; y Manuel Aníbal, de Organización.Néstor Miguel, tesorero; Baldy Cabrera, secretario de Educación; Jesús Tapia, director técnico; José M. Báez, protocolo; y los vocales son John F. Ponce, Porfirio Guerrero, Rafael Firpo y Hugo Brito, quienes fueron juramentados por William Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas (FEDUDE).T

ambién estarán los delegados municipales René Berroa (Yuma), Melvin Mingo (Verón), Bernardo Aponte (La Otra Banda) y Abel Castillo (Nisibón), y de asesor, Jorge Tavárez.Zorrilla expresó que asume la responsabilidad con fe, humildad y compromiso en que la unidad es la clave para hacer del deporte la herramienta de transformación social y progreso.“El deporte nos une, nos inspira y nos eleva. Cuando trabajamos juntos.