Zohran Mamdani asume la alcaldía de Nueva York entre críticas a Trump

Zohran Mamdani Alcalde electo Nueva York

La confrontación con el presidente Donald Trump sería un acto de inmadurez que puede pesarla mucho. En esa guerra lleva todas las de perder, por más que sus críticas al mandatario lo hayan catapultado en el proceso electoral. Para evitar tropiezos en su gestión debe buscar la manera de conciliar con Trump en lugar de enfrentarlo.

Kelvin Cruz Ministro de Deportes

Que las instalaciones para la celebración de los Juegos Panamericanos de 2026 estén avanzadas en un 90 % es una nota alentadora. Demuestra que se no ha esperado el último momento para cumplir con uno de los principales requisitos para unas competiciones en que también estará en juego la imagen del país. Sólo hay que esperar.

Kathy Hochul Gobernadora Nueva York

Su visita a República Dominicana ha sido muy significativa. Más aún con los proyectos sociales y ambientales en que se comprometió a colaborar. Los puentes entre la nación y una ciudad tan próspera como Nueva York, donde por más residen cientos de miles de dominicanos, son importantes para mejorar las relaciones.